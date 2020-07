Ekkora összegbe kerül az, ha valaki Vilmos herceg és Katalin hercegné szomszédja szeretne lenni

El tudod képzelni azt a szituációt, amikor beköltözöl az új házadba, majd egyszer csak csönget a szomszéd, te ajtót nyitsz és ott áll Katalin hercegné és Vilmos herceg egy tál friss pitével a kezében? Nos, elég valószínűtlen. Azonban most valóban bárki a hercegi pár szomszédságába költözhet, ugyanis közvetlenül az Anmer Hall-i birtokkal szemben két kiadó ház is van, az egyik három hálószobával, hatalmas kerttel, és garázzsal várja az új lakókat, míg a másik két hálószobával és kerttel. Persze annak, aki szeretné hallani a szomszédságában labdázó György herceget, Lajos herceget vagy Sarolta hercegnőt, meg is kell azt fizetnie. Az előbb említett lakás bérleti díja a The Sun információ szerint egy hónapra 875 font (kb. 330 000 Ft), míg a másiké 725 fontot ( kb. 275 000 Ft) kóstál havonta. Persze minden csak viszonyítás kérdése, hiszen London belvárosában ennél jóval drágábban lehet csak lakáshoz jutni. És bizony kiadó (luxus) ingatlan árakban Budapest is felveszi a versenyt ezekkel...

forrás: Getty Images Bár a házat egy hosszabb bevezetőút tartja távol az utca fronttól, azért nem lehetetlenség olykor a családtagokba futni.

A norfolki birtokot és az 1802-ben épült épületet még II. Erzsébet királynő ajándékozta Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének az esküvőjük alkalmából – bizony, nem egy porcelán étkészlettel lepte meg őket. Az ingatlant időközben persze felújították, és a pár igényeire szabták. A koronavírus-járvány kirobbanása óta a család hivatalosan is átette székhelyét a norfolki birtokra, bár hozzá kell tenni, hogy korábban is, amikor csak tehették a hétvégéket, valamint az iskolai szüneteket mindig itt töltötték. A környéken amúgy összesen 29 ház található, a népesség pedig 63 főre szorítkozik.

