Szent a béke? Katalin és Vilmos nem akárhogy köszöntötték fel a szülinapos Meghan Markle-t

Különleges nap a mai a királyi család életében, Meghan Markle ugyanis ma ünnepli születésnapját. Korábban nem is volt kérdés, hogy a Katalin és Vilmos ez alkalomból egy kedves üzenetet küld Harry herceg kedvesének, sőt, meg is ajándékozzák egymást, ám mióta a pár év elején úgy dönt, hogy kiválik a royal cirkuszból, ezek a jól bejáratott hagyományok is kérdőjelessé váltak.

Nem csoda hát, hogy sokan várták, tesz-e ma egy lépést Katalin és Vilmos Meghan felé, vagy úgy tesznek, mintha ez is olyan nap lenne, mint a többi, hiszen az sajnos tény, hogy Vilmos és Harry viszonyán sokat rontott a Megxit, és a két hercegné sem ápolt a palotában különösen jó viszonyt.

De ahogy mondani szokták, az idő minden sebet begyógyít, és Katalinék friss posztja talán végre arra utal, hogy olvad a jég. Katalin és Vilmos ugyanis nyilvánosan köszöntötték fel Meghan Markle-t, és nagyon boldog születésnapot kívántak neki.

Sokan azonban még így is úgy vélik, hogy Vilmosék bejegyzése nem több, mint puszta formalitás, mi viszont reménykedünk, hogy sokkal inkább annak a jele, hogy rendeződik a viszony.

