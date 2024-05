Káros megenni az élesztőt? Pedig sokan nagyon egészségesnek mondják

A kávéhoz hasonlóan az élesztő fogyasztása is évek óta megosztja a köztudatot: vannak, akiknél valóban gyomorpanaszokat okozhat, allergiás reakciókat válthat ki. Mindezek ellenére a többnyire a kenyér kelesztésére, a sör erjesztésétre vagy a boraromák fokozására használt élesztő - ami egyébként igazából egy keményítővel és cukorral táplálkozó mikroszkopikus sarjadzógomba fajta – számos szempontból kifejezetten pozitív hatással lehet az egészségre, hiszen vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz – több előnnyel járhat, mint amennyi (negatív mellékhatással).

Az élesztő a kutatások szerint például szuper forrása a B-vitaminnak, ami döntő szerepet játszik az általános jóllétünkben, és javíthatja az idegműködést is. Ezenkívül az élesztő jelentős fehérje- és ásványianyag-forrás: a szövetek felépítéséhez és helyreállításához szükséges esszenciális aminosavakat tartalmaz. Illetve olyan ásványi anyagokat is, mint a szelén, a cink és a vas, amelyek létfontosságúak különféle élettani funkciókhoz. Bizonyos élesztőtörzsek, probiotikumként is működnek, és hozzájárulnak a bélrendszer kiegyensúlyozott mikrobiómához azáltal, hogy elősegítik a hasznos baktériumok növekedését.

Sőt, kiváló folsavforrásnak is számít, ezáltal felturbózza a bőr és a haj egészségét, valamint támogatja a sejtosztódást és a vörösvértestek képződését, és megelőzi a vérszegénységet. Az élesztő magas tápanyagprofilja az immunrendszer erősítésében is szerepet játszhat, miközben gyulladáscsökkentő hatása is van. Az átlagember számára az élesztőt tartalmazó élelmiszerek mértékletes fogyasztása az egészséges táplálkozás része lehet, viszont azoknak, akiknek legyengült az immunrendszerük, vagy élesztőfertőzésük van, egészségügyi szakemberrel kell konzultálniuk a kérdésben. A mértékletességre mindenképpen oda kell figyelni!

