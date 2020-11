Nem is kétség, a The Crown 4. évad ismét felkavarta az állóvizet Károly herceg és Kamilla hercegné körül. A sorozat ugyanis most ért el cselekményében Diana és a trónörökös kapcsolatához, melynek ma már köztudott, hogy szinte végig központi szereplője volt Kamilla is.

A nézők az évad debütálása óta találgatják, vajon a sorozatban látható jelenetek közül melyik igaz, és melyik nem, Diana és Károly megismerkedésének valódi történetéről például a valóságban kicsit eltért attól, mint amit a The Crown-ban láthattunk:

Károly herceg és Diana hercegné megismerkedésének története nem olyan romantikus, mint hinnéd

Alapvetően azonban elmondható, hogy a sorozat hűen tükrözi a múltat, ilyen például az a különleges karkötő is, amit Károly herceg néhány nappal azelőtt ajándékozott Kamillának, hogy elvette volna Dianát. Ahogy a sorozatban is látható, az egyedi tervezésű ékszerbe a G és F betűket vésték, ám ezeknek a betűknek az értelmezéséről már megoszlanak a vélemények. A sorozat szerint a G és F két monogram, ami Károly és Kamilla titkos beceneveikre utal, a Fred-re és a Gladys-re.

Nos az, hogy a pár titokban így hívta egymást, ez valóban igaz, a becenevek pedig a The Goon Show brit rádiós vígjáték-sorozat két szereplőjére utalnak. A műsornak annak idején Károly és Kamilla is nagy rajongója volt, de van itt valami más is. Egyes elméletek szerint ugyanis azon a bizonyos karkötőn nem az állt, hogy F & G, hanem az, hogy FG, ami pedig a His Girl Friday (magyarul a A pénteki barátnő) című filmre utal, Károlynak ugyanis volt egy másik beceneve is Kamillára: Girl Friday.

Hogy valójában mit jelent ez a két betű a karkötőn, az sosem derült ki, egy viszont biztos, igazán intim jelentése van, amit egy férfi néhány nappal azelőtt adott a szeretőjének, hogy elvett volna egy másik lányt, és bár azóta Károly és Kamilla kapcsolata kiállta az idő próbáját, sokan még mindig neheztelnek rájuk azért, mert szerelmük valakinek boldogtalanságot okozott. Dianának.

