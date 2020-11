A modellvilágban most igazi babyboom van: Gigi Hadid nemrég adott életet első babájának, Emily Ratajkowski már a várandósság felénél tart, és most már biztos, hogy Karlie Kloss is anyai örömök elé néz! A Victoria's Secret egykori angyaláról már pár hete rebesgetik, hogy babát vár, de egészen eddig nem erősítette meg a híreket. Most viszont egy videót mutatott magáról, amin épp az ágyban fekszik, csak fehérneműt visel, és végre kerekedő pocakját is látni engedte:

Karlie Kloss és szerelme, Josh Kushner már 8 éve alkotnak egy párt, 2 éve pedig házasok, így most már elérkezettnek látták az időt arra, hogy belevágjanak a családalapításba. Az örömhírt viszont egy darabig szerették volna titokban tartani, így Karlie Kloss fotóin és videóin igyekezett rejtegetni pocakját. Persze ez elég hamar feltűnt a rajongóknak is.

