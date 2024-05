Tudtad? Valójában így kell helyesen tárolni a karfiolt, hogy sokáig elálljon a hűtőben

A karfiol nagyon népszerű és egészséges zöldség, aminek tavasszal és ősszel van szezonja. Általában fehér színűvel találkozhatsz az élelmiszerboltokban, pedig van belőle zöld, lila és narancssárga változat is. A legjobb benne, hogy az egész zöldség ehető, még a keményebb szár is, így semminek sem kell kárba vesznie. Arról nem is beszélve, hogy a friss változatok sokáig, akár 7-10 napig is elállnak a hűtőben, így nem kell azonnal felhasználni őket, mint mondjuk más zöldségeket.

Hogy meghosszabbítsd az élettartamát és kimaxold a hűtőben töltött idejét, bevethetsz néhány trükköt. Az egyik legfontosabb, hogy ne szedd szét rózsáira, mielőtt eltennéd, mert úgy nem fog olyan sokáig tartani. Bár tudjuk, hogy sokkal kisebb helyet foglal és praktikusabb, ha már elő van készítve, de maximum felhasználás előtt 1-2 nappal kezdd el előkészíteni.

forrás: Pexels/Kindel Media

Tudjuk, hogy száraznak tűnik a felülete, de valójában sok nedvességet tartalmaz ez a zöldség, így ahelyett, hogy leöblítve és megtisztítva kerülne a hűtőbe, inkább csak egy papírtörlővel töröld át a felületét. A nedvesség miatt a zöldségek hamarabb megromlanak a hűtőben, így csak fogyasztás előtt érdemes őket alaposan megtisztítani. Továbbá érdemes szárral felfelé tárolni, hogy megakadályozd a nedvesség felhalmozódását a rózsák között.

Ha viszont túl sok karfiolt vásároltál, érdemes mélyhűtőben tárolnod. Először forrald fel a rózsáira szedett zöldséget, majd „sokkold” jéghideg vízzel. Hagyd kihűlni, csepegtesd le és tedd légmentesen záródó zacskóba. Hogy miért van szükség arra, hogy megfőzd fagyasztás előtt? Mert a nyers karfiolban lévő nedvesség elkezdi lebontani a sejtfalakat, így puha, pépes állaga lesz, amikor megfőzöd. A fagyasztóban egy évig áll el nagyjából.

