Azonban sokan hitték azt, hogy a Kardashian család valóságshowjára ez nem lesz igaz. Éppen ezért sokként érte a világot, hogy a világhírű testvérek szériáját befejezik. A hírt természetesen ők maguk jelentették be közösségi oldalaikon, így nem csak egy kósza pletykáról van szó. A sorozat 14 éven keresztül futott és 20 évadot élt meg. A testvérek szó szerint mindent a kamerák előtt éltek meg, amibe úgy néz ki most mindannyian belefáradtak. A legidősebb testvér, Kourtney nemrég jelentette be, hogy nem kíván többé a sorozatban szerepelni.

Ez pedig nagyon úgy fest, hogy a többieket is elgondolkoztatta, hiszen majdnem másfél évtizede nem volt magánéletük, ami a párkapcsolataikra és az egymással való kapcsolatukra is kihatott. Természetesen ez csak egy indok lehet a sok közül, hogy megszületett ez a döntés, azt ugyanis nem árulták el, hogy miért most fejezik be a realityt.

A Keeping Up with the Kardashians utolsó, azaz 21. évada 2021-ben kerül adásba. A család közleményében pedig az áll, hogy mindenkinek köszönik a segítséget és a munkát, illetve a rajongóknak, hogy nézték őket.

