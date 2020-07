A Kardashian-Jenner realitycsalád tagjai közül mindenki példamutatóan otthon marad, legalábbis igyekszik biztonságosan és elővigyázatosan élni a koronavírus világjárvány idején. minden áldott nap felhívja a követői figyelmét arra, hogy fontos otthon maradni. A karantént a terhességéhez hasonlította:

forrás: instagram/@kyliejenner Kylie Jenner azt állítja, a terhessége alatti visszavonultság hasonlít a mostani karanténra.

Még egy mai emlékeztető, hogy vegyétek nagyon komolyan a biztosnágos távolságtartást, és maradjatok karanténban. Ez a 8. napom (itthon). A terhességem felkészített erre. 4 hónapig nem hagytam el a házat. Ezt kaptuk most mindannyian. - Kylie Jenner

Hogy miért vonult el annak idején Kylie? Ezzel kapcsolatban utólag azt nyilatkozta, hogy stresszmentesen és egészségesen szerette volna kihordani a gyermekét a terhesség végéig, közben pedig lelkileg felkészülni a kislány, Stormi érkezésére. Akkor is meghozta ezt az áldozatot, hogy szobafogságban maradt, és most is be fogja tartani maguk és a többi ember védelmében.

Hogy mivel töltik az időt a milliárdos család tagjai? A képekből megtudhatod!

