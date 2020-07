A kapcsolati erőszak ma is tabutémának számít a társadalomban, a kijárási korlátozások miatt pedig a helyzet – a szakemberek tapasztalatai szerint – a korábbinál is rosszabbra fordult. A bántalmazó kapcsolatokra és a kívülállók felelősségére hívja fel a figyelmet az Összezárva című rövidfilm, amely Nagy Zsolt, Vajda Milán, Kókai Tünde, valamint Takács Nóra Diána közreműködésével szemlélteti, hogyan nézünk félre, ha az ismerősi körünkben tapasztalunk bántalmazó viselkedést.

Statisztikák szerint minden negyedik nő találkozik élete során párkapcsolati erőszakkal, ez ma nagyjából egymillió nőt jelent csak Magyarországon. Szintén statisztikai adat, hogy idehaza hetente egy nő meghal a bántalmazások következtében, havonta pedig egy gyerek is. Nem kell hozzá túl nagy képzelőerő, hogy belegondoljunk, ezek a számok a koronavírus miatti kijárási korlátozás miatt csak nőttek. A szakértők viszont nem tudnak pontos adatokat szolgáltatni, hogy mennyivel – mivel a segítségkérést pontosan az összezártság lehetetlenítette el.

Az alkotókat pedig ez a helyzet ihlette meg a rövidfilm elkészítésére, amivel szándékaik szerint a párkapcsolati erőszakra hívják fel a figyelmet, és hogy mennyire beleivódott a társadalmunkba a félrenézés kultúrája és a passzivitás. A szereposztással pedig azt kívánták érzékeltetni, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű, ki is az agresszor: nem feltétlenül az izmosabb, rossz anyagi helyzetű, keményebb, „rosszarcúbb” férfiakból lesznek a bántalmazók, hanem sokszor pont azokból, akikről azt a tágabb környezete el sem tudná képzelni.

Sajnos sokkal több családban fordul elő erőszak, mint azt gondolnánk. Tudjuk, hogy ez egy létező probléma, de nem foglalkozunk vele eleget: sokszor szemet hunyunk felette, mivel minket úgysem érint, nem a mi dolgunk, nem tudunk mit tenni ellene. Sok esetben pedig a rokoni kapcsolatok gátolják meg, hogy feljelentést tegyünk. Ezzel azonban csak tovább rontunk a helyzeten: beszélni kell róla, hogy segíthessünk; nem szeretném, ha megúsznák az elkövetők a tetteiket.

– mondta Nagy Zsolt színművész, aki a műben a félrenéző barát szerepét alakítja.

A férfiak közötti baráti beszélgetésekben pedig talán még ritkább, hogy előkerüljön ez a téma. „Az a tapasztalatom, hogy mi, férfiak sokkal nehezebben nyílunk meg, ha a magánéletünkről van szó, és sokkal ritkábban beszélünk az érzéseinkről. Nem osztjuk meg másokkal azokat a dolgokat, amik hatással vannak a mindennapjainkra, így a kapcsolati erőszak is ritkábban kerül szóba, pedig fontos téma, hiszen a bántalmazás semmilyen körülmények között nem elfogadható” – mondta a kisfilm másik főszereplője, Vajda Milán, az Örkény Színház színművésze – rávilágítva, hogy a film címe nem csupán a kijárási korlátozások miatti összezártságra, hanem a (férfi)társadalom összezárására is utal.

Az alkotók arra biztatják a bántalmazást elszenvedőket és azokat is, akik kívülről tapasztalják azt, hogy kérjenek segítséget a megfelelő fórumokon, mondjuk itt.

Meggyűlöltem a vasárnapi rántott hús szagát is. Ugyanis gyerekkoromban apám minden vasárnap meccsre járt, azután hazajött és durr, végigverte az egész családot. És sokszor kérdezik azt, hogy akit bántalmaznak, miért nem menekül el, hagyja ott, de hova mentünk volna?

– mondta el a bemutatót követő kerekasztal-beszélgetésen Nagy Zsolt, hogy miért is fontos téma számára a családon belüli erőszak ellen való fellépés. „Mentünk volna vidékre nagyanyámhoz, ahol még vezetékes víz sem volt? Én már tanulok, figyelek magamra, hogy én ne legyek ilyen.

Ugyanoly vagyok, mint az apám, pontosan ugyanolyan vérmérséklettel, én is ugyanúgy felkapom a vizet. Én már próbálom elkerülni ezeket a helyzeteket. De soha nem fogom lerakni ezt a terhet”

Bóta Tímea pszichológus a film kapcsán elmondta, hogy egy bántalmazó is megjavulhat, de ahhoz először be kell ismernie magának is, hogy ő bántalmazó. „Ez egy kőkemény önismereti munka, amihez önreflexió és önfegyelem kell. Fel kell ismernie azt, hogy nem azonos azzal, amit tesz, és tud változtatni.”

Az alkotók célja, hogy a sokkoló kisfilmmel valamiféle párbeszédet kezdeményezzenek, ne legyen tabusítva a kapcsolati erőszakról való kommunikáció. Ezért is tették mindenki számára elérhetővé a teljesen privát kezdeményezésre készült rövidfilmet, amelyet itt te is megnézhetsz:

