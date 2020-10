Már most tudjuk, milyenek lesznek a legtutibb karácsonyi manikűrök idén

Sosem lehet eléggé előre gondolkodni, ha karácsonyról van szó. Az ajándékokat beszerezheted már jó előre a JOY-Napokon a szeretteidnek, a körmösödhöz pedig már november végén, december elején beállíthatsz egy komplett moodboarddal, ugyanis a szépség guruk máris közzétették az idei kedvenc ünnepi manikűröket.

Sőt, ha nem akarsz körmöshöz menni, semmi gond, ugyanis egyszerűen elkészíthetőek otthon is a 2020-as karácsonyi köröm trendek.

Már mutatjuk is a legnagyobb befutókat!

A piros köröm már a múlté, az idei nagy kedvenc a zöld

A karácsony két színe a piros és a zöld, és míg eddig a pirosat járatta mindenki csúcsra, idén a zöld kerül előtérbe. Egy sima zöld lakkot pedig arany csíkokkal tudsz még ünnepibbé tenni, a csíkok a köröm tövénél mutatnak a legelegánsabban.

Nude alapon metál csíkok

A metálos színektől mindenki ünnepi hangulatba kerül, akkor is, ha csak egyetlen csík látszik belőlük. A nude vagy épp átlátszó alappal bekent körmeid közepére kerüljön egy fémes csík, és már kész is van az egyik legtrendibb karácsonyi köröm, ami még visszafogott is.

Sötétkék minden mennyiségben

A hópehely minták, Mikulások, és piros cukorkák helyett 2020-ban teljesen más dominál a karácsonyi körömtrendekben: az egyszerű és letisztult stílus. Próbálj ki egy egyszerű, sötétkék, fényes lakkot, és úgy érzed majd, mintha a királyi család tagja lennél. Na jó, ők pont nem hordhatnak sötét lakkot, de mennyire hercegnői ez a kék szín!

Dupla francia őrület

Az örök klasszikus francia körmöket egy ünnepi duplacsavarral teheted még különlegesebbé: Ne csak a végekre, hanem a tövekhez is kerüljön a francia csík, az egyik csillámos, a másik pedig valamilyen ünnepi színű legyen, például zöld vagy kék.

Fekete elegancia

Ha a színes lakkok nem a te világod, semmi gond, hiszen a fekete is nagyon divatos lesz az idei szezonban, csak egy kis csillám kell bele.

Ha pedig még Halloween lázban égsz, akkor a galériát csekkold le!

