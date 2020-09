Hollywood nem éppen a hosszú párkapcsolatokról híres, de azért akadnak szerencsés kivételek. Ilyen Kurt Russell és , akik 37 évvel ezelőtt találtak egymásra, és azóta is nagyon szerelmesek. Ők már több alkalommal is dolgoztak együtt (például A vasmacska kölykei, Második műszak), most pedig hosszú évek után ismét úgy döntöttek, hogy szeretnének együtt forgatni. Az elmúlt évek egyik legcukibb karácsonyi filmjében már feltűnt a színésznő, de csak pár pillanatig, ám most jön a folytatás, ahol már ő is főszerepet kapott!

A Karácsonyi krónikák folytatásában visszatérnek az első rész színészei, elsősorban pedig a kis Katie kapja a főszerepet, aki egy barátja társaságában ellátogat a Mikulás világába. A városban egy személyre szabott túrát kapnak, és megismerkedhetnek az ott élő manókkal, de persze itt sem lehet minden tökéletes, ugyanis egy mágikus bajkeverő tűnik fel a színen, aki mindent tönkre akar tenni.

Az első jópofa előzetes már megérkezett, ami egy kicsit téged is karácsonyi hangulatba hoz majd!

