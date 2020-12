Vannak, akik a Jóbarátokat nézik meg milliószor, és olyanok is, akik minden érkező újdonságba belevágnak, ha sorozatokról van szó. 2020 a netflixezés éve volt, nem csoda, ha sok ismerősöd, barátod, családtagod lett igazi sorozatguru, és tutira vannak olyanok is szeretteid körében, akik amúgy is tömegszámra fogyasztják a műsorokat.

Gondolkodtál már azon, hogy hobbijukkal kapcsolatos ajándékkal leped meg őket karácsonyra?

Megjelent a JOY legfrissebb lapszáma, nagy éves horoszkóppal, 2021-es határidőnaplóval, JOY-napok Xmas Special kuponokkal Megjelent a JOY Nem érdekel Elolvasom

forrás: JOY

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Nálunk van néhány olyan ötlet, hogyan tudnál nagy örömet okozni a folyton laptop vagy tévé előtt ülő, minden filmet, sorozatot, realityt kívül-belül ismerő barátodnak, ráadásul a JOY-Napok Xmas Special kuponjaival ezeket most könnyen és olcsón beszerezheted.

forrás: JOY

Nézd meg a galériában, miket tudsz kedvezményesen megvásárolni karácsonyra egy vérbeli sorozatfannak!

Galéria / 5 kép Szuper karácsonyi ajándék ötletek sorozatrajongóknak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria