Kim Kardashian First Lady lesz? Kanye West indul az amerikai elnökválasztáson

A rapper már korábban is belengette, hogy érdekli őt a dolog: 2015-ben az MTV Video Music Awards gálán elkottyintotta, hogy 2020-ban ő is indul a választásokon, tavaly azonban már 2024-ről volt szó. Most azonban megtette, igazából: méghozzá július 4-én jelentette be a Twitteren, hogy indul a novemberi elnökválasztáson. Azt egyelőre nem tudni, tényleg komolyan gondolja -e, vagy csak új, Wash Us In the Blood... albumát akarja kapósabbá tenni vele...

Kim Kardashian cégének arcmaszkjai kelendőek, viszont sikerült botrányt kavarnia vele Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Támogatói viszont már akadnak: többek között a milliárdos Elon Must is mellette áll, ő "feltétlen támogatásáról" biztosította a zenészt a Twitteren, Kanye posztja alatt:

forrás: GettyImages George Lucas, Elon Musk, Kanye West

Te képes lennél erre? Kim Kardashian félelmetes módszert vet be, hogy tökéletesnek tűnjön az alakja Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Kanye egyébként korábban Trump lelkes támogatója volt, ám változnak a dolgok. Pár héttel ezelőtt pedig hatalmas gesztust tett: kifizette George Floyd lányának leendő főiskolai tandíját. Egy biztos: izgalmas lesz az idei elnökválasztás.

Ha pedig Kanye esetleg komolyan gondolja a dolgot, minden esélye megvan arra, hogy felesége, First Lady legyen. Akkor pedig nem biztos, hogy felvehetné a kedvenc, állatmintás, szűk, brutál cuppanós holmijait...

Galéria / 4 kép Kim Kardashian, a leopárd. Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria