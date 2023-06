A legbizarrabb ruhaválasztás: Kanye West felesége hatalmas óvszernek öltözött

Az elmúlt években teljesen kifordult önmagából, kezdve az antiszemita megjegyzésein át, egészen a furcsa stílusváltozásáig. Sokan hátat fordítottak neki, és még Justin Bieber sem tudott rá hatni, amikor maga utazott a rapperhez, hogy jobb belátásra bírja a viselkedésében. Azóta szerencsére lenyugodtak a kedélyek, amely többek között új feleségének, Bianca Censori-nak köszönhető. A 27 éves nő a rapper Yeezy nevű divatmárkája tervezője, így nemcsak szép, de igazán kreatív és okos is, ami Kanye-nak nagyon is fontos volt.

Ám nemcsak ez bizonyítja, hogy a rapper valóban odáig van érte, hanem a bizarr, és sokszor sokkoló öltözködése is. West ugyan jó ideje megdöbbentő ruhákban mutatkozik, amit legutóbb azzal überelt, hogy cipő nélkül, zokniban sétálgatott az utcán, de akárcsak Kim Kardashiannál, úgy új feleségénél is szeret beleszólni a szettek kiválasztásába, sőt, kénye-kedve szerint alakítani annak stílusát is.

Bianca fiatal kora ellenére nem szeret feltűnösködni, ám ezt a rappernek köszönhetően mégsem tudja 100%-osan betartani. A biciklis délutánra ugyanis egy furcsa, futurisztikus, és a járókelők szerint igencsak rémisztő ruhában mutatkozott az ifjú ara. Bianca egész fejét, nyakát, karját és kezét egy nyomasztó fekete couture-ruhába bujtatta, amelynek nejlon anyaga szó szerint elrejtette őt a kíváncsi tekintetek elől. Nem tudni, hogy Bianca mennyire kezeli jól férje viselkedését, de a jelek szerint igyekszik adaptálódni vele és a kedvére tenni, akár az öltözködésével is. A Twitter kommentelői egyetértenek abban, hogy Bianca ruhája egy hatalmas óvszerre hasonlít leginkább.

Egy külföldi lap szerint egyébként Ye és Censori jelenleg havi 20 000 dollárért bérelnek két hálószobás penthouse-t Nyugat-Hollywoodban, ahol 24 órás portaszolgálat, inasszolgálat, privát mozi, fűtött medence és tetőtéri kávézó található.

