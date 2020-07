Ez történt az arcbőrömmel, miután heti egyszer kamillás gőzölést csináltam

A kamillás gőzölést elsősorban akkor vetjük be, ha már a nátha legyűrt minket a lábunkról, és egyáltalán nem kapunk levegőt az orrunkon. Általában senkinek sem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé, hiszen messze nem a legkellemesebb élmény, de ugyanakkor tény, hogy hatásos. Ráadásul nem csak a levegővétel miatt, hanem a bőrödre gyakorolt hatásait tekintve is. Az elmúlt időszakban kipróbáltam, hogy ha minden héten egyszer leülök, és csinálok egy nem túl hosszadalmas kamillás gőzölést, vajon milyen változásokat tapasztalok a bőrömön. Most megosztom a tapasztalataimat, mert annyit elárulhatok, hogy volt hatása!

7 ravasz szépséghack, amit semmi perc alatt megtanulhatsz Szépség Nem érdekel Elolvasom

Elsősorban ugyanis azért vágtam neki, mert szerettem volna alaposan megtisztítani a pórusaimat. Erre időnként érdemes mindenkinek sort kerítenie, hiszen a levegőben lévő szmog, szennyeződések, a különböző olajok eltömítik őket, ami közelről nézve erőteljesen láthatóvá válik, ráadásul pattanásokat is okozhat. A meleg gőz segített, hogy a bőrömet puhábbá varázsoljam, így pedig a pórusok is ki tudtak tágulni annyira, hogy egy pórustisztító tapasz segítségével szebbé tegyem az orrom környékén a bőrt. Sokkal hatásosabb volt, mint amikor délután teszem fel, gőzölés nélkül!

Az én bőröm elsősorban száradásra hajlamos, ezért bár használok arckrémeket, ha egyszer elfelejtem, máris látom, hogy hámlani kezd a szemöldökömnél a bőröm. Szakértők szerint az elhalt hámsejtek és a bőrünkön megbúvó baktériumok egy idő után aknét okozhatnak, ezért fontos lenne odafigyelni a megfelelő tisztításra. Ebben segít a gőzölés, hiszen a már elpusztult baktériumokat és hámsejteket eltüntetni az arcodról, és üdébbé, frissebbé is teszi azt! Ezt én is tapasztaltam, hiszen már egy alkalom után kevésbé hámlott a bőröm, és sokkal jobb lett a tapintása is.

forrás: unsplash

Az arcom pedig a gőzölés hatására mindig egy kicsit hidratáltabbá vált. Erre fontos odafigyelni, hiszen ha nem adjuk meg a testünknek a kellő folyadékot és vizet, számtalan módon megérezhetjük a következményeket. Ezek közül az egyik a bőr erősebb ráncosodása, ami ellen szerencsére lehet tenni! A gőzölések után rögtön azt éreztem, hogy kellemesen hidratált a bőröm, így utánaolvastam annak, mit vallanak ezen a téren a szakértők. Ők úgy vélik, a meleg kamillás gőzölés segít az arcunknál beindítani a vérkeringést, ami a kollagén és elasztin termelését is fokozza; márpedig ezek elengedhetetlenek a fiatalos és rugalmas bőrért.

Kikészíti a bőrödet az arcmaszk? Szabályok, amiket mindig tarts be, ha ilyet viselsz Szépség Nem érdekel Elolvasom

A galériában mutatunk néhány DIY arcpakolást is, ami segíthet még üdébbé varázsolni a bőrödet!

Galéria / 5 kép 5 diy hidratáló arcpakolás, amitől már ma ragyogóbb lehet a bőröd Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria