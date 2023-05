Mutatjuk, hogy nézett ki Kamilla fiatalon, amikor elrabolta Károly szívét

Aki egy kicsit is követi a királyi család életét, pontosan tudja, milyen szerelmi háromszög alakult ki Károly herceg, Diana hercegné és Kamilla között. Ezt A korona című sorozat is részletesen bemutatta (és be is fogja még a soron következő évadban), a valóság pedig bár némileg eltérő volt, sok tekintetben megegyezett a képernyőn látottakkal.

Kamillával először 1970-ben találkoztak, amikor Károly még nem is ismerte Dianát, és állítólag ez a találkozás szerelem volt első látásra. Rögtön randizni is kezdtek, ám bő egy év után szakítottak, amikor Károly csatlakozott a Brit Királyi Haditengerészethez, és nem tudtak találkozni. Persze ehhez hozzátett az is, hogy időközben Kamilla és exe, Andrew újra közel kerültek egymáshoz. Ezt követően viszonylag hamar, 1973-ban egybe is keltek, Károly herceg pedig rá 8 évre vette feleségül Dianát, ám házasságaik ellenére is nagyon szoros volt a kapcsolatuk. Túl szoros is, Diana sosem tudta elfogadni ezt. A problémák itt kezdődtek, majd miután a nászúton is "jelen volt" Kamilla, a dolgok még rosszabbra fordultak. Erről itt olvashatsz többet:

1993-ban napvilágot látott néhány intim telefonos beszélgetés Károly és Kamilla között, ami óriási port kavart, és ami ahhoz vezetett, hogy mindketten elváltak (de Dianával valójában már korábban különköltöztek egymástól). Egy évvel Diana hercegné tragikus halála után vállalták fel kapcsolatukat, majd 2005-ben házasodtak össze. Az elmúlt években sokszor láthattunk róluk fotókat, de a régebbi képeket ritkábban veszik elő. Épp ezért most egy kis időutazásra hívünk, és megmutatjuk, hogy nézett ki Kamilla fiatal korában, amikor elrabolta Károly szívét egyetlen pillantással.

Kattints a galériára a fiatalkori fotókért:

Galéria / 7 kép Így nézett ki fiatalon Kamilla, amikor elrabolta Károly herceg szívét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria