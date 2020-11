Netes hadjárat indult Kamilla hercegné ellen

Nem véletlen, hogy a királyi család több tagja is igyekszik elzárkózni a médiától az utóbbi hetekben, ugyanis mióta megérkezett a The Crown, azaz a Korona című sorozat negyedik évada, benne a Diana hercegnéről szóló részekkel, a rajongók teljesen felbolydultak.

Még az átlagosnál is többen figyelik a királyi család minden lépését, és igyekeznek megfejteni, vajon mennyire valós a sorozat sztorija.

Állíótlag Erzsébet királynő és Eugénia hercegnő kifejezetten szerették eddig a Koronát, de Eugénia már nem hajlandó belenézni sem az új évadba, annyira besokallt az azt övező bulvártól.

Most épp Károly herceg és felesége, Kamilla kerültek célkeresztbe. Nem csoda, hiszen épp ebben az évadban mutatták be, hogyan lépett félre Károly, mikor Dianával együtt volt. A Twitteren annyiran szóltak be és gyűlölködtek nyilvánosan Károly felé, ezért egy időre a palota Twitter profiljáról letiltották a kommenteket.

Instagramon elfelejtették ezt megtenni, és még mindig áradnak a megjegyzések a Clarence House képei alá. Leginkább Kamilla fotóihoz írogatnak olyan megjegyzéseket, mint hogy akkor is Diana volt a szívek hercegnője, vagy egész egyszerűen csak nagy betűkkel beírják, hogy DIANA. Nézd meg a kommenteket a kép alatt:

Leginkább arra megy ki a játék, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy nem csak Károly volt a hibás a félrelépésben, hanem Kamilla keze is alaposan benne volt, hiszen egy foglalt emberrel kezdett viszonyt.

Vajon mikor lesz egy kis nyugta a királyi családnak?

