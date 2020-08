Feltűnt már? Ő az egyetlen a királyi családban, aki nem viselt tiarát az esküvőjén!

Néhány hete annak, hogy a legnagyobb titokban és igen szűk családi körben megtartották Beatrix hercegnő esküvőjét, így újra nagyobb érdeklődést kaptak a múltban lezajlott brit királyi esküvők. Egy ponton azonban feltűnt egy igen érdekes tény, ami mellett eddig elsiklottunk. Neked feltűnt már, hogy Kamilla hercegné volt az egyetlen a királyi családban, aki az esküvőjén nem viselt tiarát?

2005. április 9-én vonult oltár elé Kamilla és Károly herceg, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak, azonban a hercegné választása a tiara helyett egy fejfedőre esett. A brit Hello magazin szerint mindennek két oka is lehetett. Az egyik, hogy ez már nem az első esküvője volt, hiszen tudvalevő, hogy 1973 júliusában már egyszer házasságot kötött gyermekei apjával, Andrew Parker Bowles-szal. Bár vele szemben Meghan Markle is másodjára vonult oltárhoz, ő azonban egy csodaszép tiarával a fején mondta ki az igent Harry hercegnek.

A másik ok, ami számításba jöhet az az, hogy Kamilla és Károly nem tartottalak templomi esküvőt, csupán egy polgári szertartásra került sor, amelyet egy áldás követett a Szent György kápolnában.

