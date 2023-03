23 évesen fogadott örökbe két kamasz lányt: a netezők szétszedték miatta

Hazánkban nagyon szigorúak a szabályok az örökbefogadásra vonatkozóan, egyáltalán nem könnyű ilyen módon szülővé válni. Magyarországon az az előírás, hogy házaspárok esetében legalább az egyik félnek minimum 25 évesnek kell lennie, az adoptálandó gyermeknek pedig legalább 16, maximum 45 évvel fiatalabbnak kell lennie. Az élettársi viszonyban élőket egyedülállónak tekinti a törvény, így csak az egyikük lehet örökbefogadó szülő. Újdonságnak számít, hogy 2020-tól az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot már nem kötelező elvégezni.

Ezzel szemben más országokban sokszor lazábbak a szabályok, így például az Egyesült Államokban is. A 23 éves, mélyen vallásos, általános iskolai tanárnő, Tasia Taylor ennek köszönheti, hogy egy ideje már a 15 éves Tamiray és a 13 éves Rory anyukájának mondhatja magát 2022 decembere óta.

Huszonévesen lett tinik anyukája

Tasia Taylor nagyon büszke a családjára, ő, ahogy már fentebb is írtuk, 23 éves, férje, Drew Taylor pedig szintén nincs még 30 éves. A szuperfiatal anyuka TikTok-csatornát indított különleges családjának, itt sok-sok videóban mutatja be a felhasználóknak, milyen az életük. Néhány hónap alatt 25 ezernél is több követőre tett szert, sokan nagyon jó embernek tartják, amiért adoptálta a lányokat.

A téma azonban megosztó, sok kommentelő gondolja úgy, Tasia egészen egyszerűen túl fiatal anyának, pláne olyan anyának, akinek két kamaszkislányról kell gondoskodnia. Az indulatok akkor szabadultak el igazán, amikor Tasia egy videóban azt mondta:

„Szerintem menő, hogy 28 éves koromban már kirepülnek a gyerekeim!”

A felvétel 7 milliónál is több megtekintést hozott, illetve sok-sok kommentet, amikből kiderült, az emberek véleménye megoszlik erről a nem mindennapi családról.

„Nem tudom, miért, de az én agyam nem bírja felfogni, hogy két ennyire fiatal ember kamaszokat nevel, egyszerűen furcsa!”

– írta egy kommentelő, akinek véleményét 100 ezernél is többen lájkolták.

„Nekem az az egyetlen bajom, hogy így semmi időtök nem lesz arra, hogy pénzt gyűjtsetek nekik az egyetemre, hiszen pár év és már mennének is!”

– tette hozzá egy másik.

Tasia mindezekre csak annyit reagált, 16 éves kora óta dolgozik, az egyetemi évei alatt sem volt rest. A párja ugyanígy tett, ennek köszönhető, hogy ma ott tartanak, ahol. Bízik benne, hogy a lányoknak is példát tudnak ebben mutatni.

És ezt olvastad már?

Galéria / 11 kép 10 híresség, aki az örökbefogadás mellett döntött Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria