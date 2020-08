Hollywood extázisban ünnepli Kamala Harris alelnökjelöltségét

Nem egész három hónap van az amerikai elnökválasztásig, így aztán épp ideje volt, hogy Joe Biden, az amerikai demokrata párt elnökjelöltje bejelentse, kit szeretne alelnöknek a Fehér Házba, amennyiben megválasztják. Kedden helyi idő szerint délután kiderült, hogy bejött a papírforma, és Kamala Harris kaliforniai szenátor indul Biden oldalán.

Amerika szemléletformálásában jeleskedő hollywoodi sztárok azóta is hangosan ünnepelnek a közösségi oldalakon; persze elsősorban nem az 56 éves Harris karrierjét és érdemeit emelik ki elsősorban, hanem azt a tényt, hogy egy félig fekete, félig indiai származású nő lett az alelnöki poszt várományosa, ami tényleg először fordul elő a történelemben. (Most, amikor tombol a Black Lives Matter mozgalom, nehéz is lett volna elképzelni egy újabb fehér férfit demokrata alelnökjelöltként.)

Sorozatok és filmek, amik segítenek rávilágítani a rasszizmus kegyetlenségére Világom Nem érdekel Elolvasom

például videón mutatta meg ebből az alkalomból, hogy kétéves lánya politikusnő-babákkal játszik, köztük egy Kamalát formázóval:

Kamala Harris 1964-ben született a kaliforniai Oaklandben; édesanyja, Shyamala Gopalan Dél-Indiából érkezett Amerikába, majd polgárjogi aktivistaként megismerkedett a jamaikai Donald Harrisszel. Mindketten a Berkeley Egyetem diákjai voltak ekkor.

Harris világéletében ügyvéd szeretett volna lenni; a 90-es években helyettes ügyészként kezdte, majd megbízhatóan lépdelt fel a szamárlétrán, volt San Francisco, majd egész Kalifornia államügyésze, 2016 óta szenátora. Támogatói szerint ő „Trump tökéletes ellenéte, aki hisz a jogban és nem fél hallatni kiállni a bullying ellen, hallatni a hangját”. Ha megválasztják Biden oldalán, könnyen lehet, hogy ő lesz a következő demokrata elnökjelölt, méghozzá már 2024-ben, mert az elemzők nem tartják valószínűnek, hogy a most 77 éves Biden négy év után újraindulna.

A galériában hollywoodi sztárok lelkendezését olvasgathatjátok Kamala Harris alelnökjelöltsége kapcsán:

Galéria / 5 kép Hollywood extázisban ünnepli Kamala Harris alelnökjelöltségét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria