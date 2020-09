Na, és persze humorral, amely nemcsak a színészi játékában nyilvánul meg, hanem a hétköznapjaiban is. A minap ugyanis sétálni ment a testvérével, Brianaval, a programra pedig magával vitte Dumpy nevű csivaváját is. A kis négylábú azonban nem igazán bírja a hosszú távokat, ezért híres gazdája előrelátó volt és egy kutyáknak készült "babakocsit" is vitt magával, amelybe fél óra után Dumpy szívesen befészkelte magát. A híresség kedvencét szinte minden járókelő megmosolyogta, hiszen óriási büszkeséggel az arcán élvezte, hogy ülve is tud várost nézni.

A színésznő saját Instagram oldalt is csinált szeretett kutyusának, ahol már több mint 52 ezer követője van az ebnek. Kaley az oldalon közös képeket és videókat is megszokott osztani, aki egy menhelyről vette magához a kis csivavát. A 34 éves sztár egyébként évek óta nagy szószólója az örökbefogadásnak és amikor csak teheti részt vesz olyan eseményeken, ahol fel tudja hívni az emberek figyelmét ennek fontosságára.

