Talán emiatt volt vele úgy, hogy a karantént kihasználva csak magára és barátai koncentrál. Bár voltak olyan pletykák, miszerint a Riverdale szépfiújával, Cole Sprouse-zal randizgat, ezt egyikük sem erősítette meg. Tegnap azonban néhány szemfüles fotósnak köszönhetően lebukott, méghozzá új szerelmével. Na, persze nem egy új Pete Davidsonról van szó, hanem a gyönyörű modell új kiskutyájáról, akit mindenhova visz magával. Kaia nemrég Instagram oldalára is tett ki képet a család két új tagjáról, ám ahogy a képek is mutatják már meg is van, hogy ki lett a modell kedvence.

A 18 éves sztár a karantén alatt döntött úgy, hogy örökbe fogad két kiskutyát egy Los Angeles-i menhelyről, akik elsősorban a kidobott és bántalmazott kutyák rehabilitációjára és megmentésére specializálódtak. Kaia ezzel is szerette volna felhívni az örökbefogadásra a figyelmet, amellyel rengeteg állatvédő szervezet szimpátiáját sikerült megnyernie.

Crawford lánya egyébként nemrég eltörte a kezét, ami miatt több munkáját is le kellett mondania, ugyanakkor az edzésről és újdonsült kiskutyáinak sétáltatásáról így sem mond le.

