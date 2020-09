Kaia Gerber leszbi csókja tartja lázban a világot - Cindy Crawford lánya a nőket szereti?

Néhány éve még Kaia Gerbert Cindy Crawford cuki lányaként tartottuk számon, aki elkezdte bontogatni szárnyait, és híres anyukája nyomdokaiba lépve, belevágott a modellkedésbe. Kaia azóta meghódította a világ kifutóit, a legnevesebb divatházak bemutatóin vonult, és az összes menő divatmagazin is dolgozott már vele. És már nem is olyan kicsi, sőt, a 19 éves Kaia Gerber lassan nővé érik, és nagyon úgy néz ki, hogy most épp a vadóc oldalát éli.

Cindy Crawford lánya bevadult! Kaia egy szál csizmában pózol élete legforróbb fotóin Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Cindy már biztos bezsebelt néhány ősz hajszálat akkor, mikor lánya a sztárvilág fenegyerekével, Pete Davidson-nal jött össze, ám azóta annak a kapcsolatnak vége, a modell most egy másik szépfiúra vetett szemet:

Kaia Gerber újabb híres férfit szemelt ki magának - Vele látták ebédelni Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ám úgy tűnik, figyelmét nem csak a srácok keltik fel, Kaia 19. születésnapjáról ugyanis előkerült egy forró fotó, amin az látható, hogy a lány egy barátnőjével vált csókot.

A sajtó értesülése szerint a két lány csak baráti kapcsolatot ápol egymással, mindenesetre igen félreérthető ez a fotó, nem?

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 5 kép New generation: Sztárok gyerekei, akik még szüleiknél is híresebbek lehetnek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria