Ez egyre komolyabb! Jacob Elordi és Kaia Gerber Mexikóban romantikázik

A fiatal modell és a 23 éves színész előző hónapban, Los Angelesben mutatkozott együtt először, majd New York egyik éttermében is, bár akkor még azt nyilatkozták, hogy mindössze csak barátság van köztük. Most viszont már nyíltan felvállalják, hogy egy párt alkotnak annak ellenére, hogy mindketten ebben az évben szakítottak párjaikkal. Közeli barátaik szerint egymás mellett végre kiegyensúlyozottak és boldogok.

A kémia pedig annyira jól működik köztük, hogy néhány hét randizás után Mexikóba utaztak, méghozzá Kaia szüleivel, hogy még jobban elmélyítsék a szerelmüket. Cindy Crawford és férje, Rande Gerber állítólag nagyon örülnek, hogy végre egy normális fiút talált magának a lányuk Pete Davidson után. Ezért nem is bánták, hogy Jacob is csatlakozott hozzájuk – aki egyébként az Eufória című sorozattal szerzett hírnevet.

Egy bennfentes szerint tudatosan akarnak ennyi időt együtt tölteni, mivel már mindketten vágytak egy stabil párkapcsolatra. A hollywoodi sztárokat ismerve nem lepődnénk meg, ha pár hónap múlva már a házasság is felmerülne.

