Ha csak egy ékszert szerzel be a nyárra, akkor ez legyen az!

Hogyha biztosra szeretnél menni, akkor egy kagylós ékszerrel most tutira nem lőhetsz mellé. A nyári ékszerek között évek óta toplistás ez a darab – természetesen a matrózos kincsek mellett –, legyen szó egy különlegesebb, vagy akár egy egyszerűbb példányról. Ráadásul a fotókon is kifejezetten jól mutatnak ezek az attraktív darabok, úgyhogy még az Instagramunk is hálás lesz érte. Utcai viseleteken kívül az egyik legjobb választás lehet, ha valamivel szeretnénk megspékelni a fürdőruhás strand szettünket, hiszen hol máshol mutatnának a legjobban, ha nem a víz közelében?

Általánosságban az alapékszerek között keressük, mint például a fülbevalók, nyakláncok, karkötők és gyűrűk, de ha tényleg halmozni szeretnénk az élvezeteket a hajbavalókról, bokaláncokról és a brossokról se feledkezzünk meg! Akkor se csüggedjünk, ha ékszereinket kizárólag fémből szeretjük magunkon látni, ilyenkor mindenképpen az arany változatokat részesítsük előnyben, amik idén amúgy is nagy hangsúlyt kaptak. Ez a meleg hatású csillogás hasonló összhatást kelthet, csak egy kicsit elegánsabb megoldásként.

Nézd meg galériánkban milyen kagylós különlegességeket tudsz beszerezni a hazai üzletek kínálatából!

