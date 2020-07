A 39 éves zenész a jeles nap alkalmából olyan képeket töltött fel Instagram oldalára, amelyen 5 éves kisfia, Silas is látható. Justin a kép alá egy megható szöveget is írt, amiben többek között azt is elárulja, hogy miért is jó édesapának lenni.

A fiúk felnőnek és apává válnak. Sokat gondoltam erre az elmúlt napokban. Arra próbáljuk tanítani a fiainkat, hogy mindenkit szeressenek és tiszteljenek. Arra tanítjuk őket, hogy minden ember egyenlő és, hogy senkivel se bánjanak másképp a bőrük színe miatt. Ezt tanítjuk nekik, mert egy nap ők is ezt fogják a saját gyerekeiknek. Ez egy körforgás.

Justin posztjában az elmúlt hetek eseményeit is belefűzte. Véleménye szerint kötelességünk tenni a diszkrimináció ellen, méghozzá úgy, hogy a gyermekeinket az elfogadásra és a szeretetre neveljük. Apák napja alkalmából pedig leírta, hogy nagyon hálás az édesapjának a rengeteg leckéért, illetve a feleségének, nek, hogy apává tette. Nem utolsó sorban kisfiának is köszönetet mondott, hogy mindennap tanít neki valamit, amitől jobb szülővé tud válni.

Justin Timberlake-nél betelt a pohár: nem tartotta magában a véleményét Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A megható szöveg végén boldog apák napját kíván minden apukának, akiket arra szeretne ösztönözni, hogy inspirálják és bátorítsák gyermekeiket a felfedezésre és a tanulásra, hiszen még nagyon sok tennivaló van a világban. Elmondása szerint, ugyanis ezek csak akkor fognak megváltozni, ha utat mutatunk a fiatal generáció gyermekeinek.

