Mi történhetett? Justin Bieber öngyilkos akart lenni

karriere a csúcson, boldog házasságban él, rajongói töretlenül kitartanak mellette, dalai szárnyalnak a toplistákon már 10 éve, azonban az ő élete sem volt mindig száz százalékban tökéletes.

Készült egy dokumentumfilm a népszerű énekesről : Next Chapter címmel, ebben beszél először múltjának igazán sötét részéről. Elmondja benne, hogy annyira megviselte a gyorsan jött hírnév, hogy mentálisan teljesen tönkrement, sőt, még az öngyilkosság gondolata is felmerült benne.

Volt olyan időszakom, hogy nagyon gondolkoztam az öngyilkosságon. Fájdalmat éreztem, és azt, hogy ha ez nem múlik el, nem fogom bírni. Folyton szenvedtem, meggondolatlanul viselkedtem, rossz döntéseim voltak. Ezt azért mondom el, mert szeretném, ha az emberek tudnák, hogy a mentális egészségről beszélni kell. Senkinek nem szabad magába fojtania, ahogy én tettem.

A filmben arról is beszámol, hogy mivel tartja rendben lelki egyensúlyát: meditál és imádkozik minden nap, illetve az edzés is sokat segít neki. Az érzelmeit dalokba foglalja, a zeneterápia miatt is boldogabb, és felesége, illetve a vele való kiegyensúlyozott kapcsolat folyamatosan segít neki rendben lenni.

Nem is gondolná az ember, mennyien küzdenek ilyen gondolatokkal. Remélhetőleg Justinnak sikerült teljesen helyrejönnie.

