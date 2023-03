Justin Bieber sem bírta tovább Hailey és Selena háborúját: nagy döntést hozott

Hailey Bieber és rivalizálása hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza, de az elmúlt években úgy tűnt, felnőtt emberekként kezelik a köztük lévő feszültséget és igaz, hogy sosem lesznek barátnők, de nem is bántják egymást.

Azt azért halkan megjegyeznénk, hogy soha nem bántotta (legalább is nyilvánosan) Hailey Biebert, a modell viszont többször is megragadta az alkalmat, hogy burkoltan oda szúrjon riválisának. Bár Selena rajongói már több alkalommal is fellázadtak Hailey viselkedése ellen, az utóbbi napok történései még azoknak is szemet szúrtak, akik nem különösebben rajonganak az énekesnőért, egyszerűen csak elítélik a bullyingot.

és Selena Gomez nyolc évig alkottak egy párt és annak ellenére, hogy kapcsolatukat hullámvölgyek jellemezték, mindketten többször elmondták, hogy együtt nőttek fel és fontos szerepet töltöttek be egymás életében, amit nem lehet meg nem történtté tenni. Még akkor sem, ha Justin 2018-ban szakításuk után néhány hónappal feleségül vette Hailey Baldwint, akivel azóta is boldog házasságban élnek. Senki nem vonná kétségbe Justin és Hailey boldogságát, de azt sokan nem értik, hogy Haileynek mi szüksége van férje exének zaklatására, ha mindent megkapott, amit szeretett volna? Felesleges is elemezni, mennyire káros ez a viselkedés, hiszen a zaklatás minden formáját maximálisan károsnak tartjuk és elítéljük. Azt viszont természetesen mi sem tudjuk, hogy pontosan mi történt.

lemondta "Justice" című világkörüli turnéját. Többszöri halasztás után az énekes és csapata a jelek szerint ismét lefújta a turné európai szakaszának hátralévő koncertjeit. A TikTokon villámsebesen kezdett terjedni a hír, miszerint az összes betervezett koncertjét lemondta.

Justin szeptemberben egészségügyi problémáira hivatkozva mondta le koncertjeit, most pedig sokan úgy gondolják, Justin Hailey és Selena botránya miatt döntött úgy, hogy nem áll színpadra. Ha valóban így van, meg is értjük a döntését, hiszen valószínűleg rengeteg támadást kapna, akárcsak Hailey, aki biztosan elkísérné a koncertekre.

