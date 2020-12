Justin Bieber elmesélte, melyik híres álompasira szeretne hasonlítani - szerinted összejön neki?

növeszti a haját, mert egy hollywoodi legenda frizuráját szeretné másolni. A zenész a minap a The Ellen DeGeneres Show vendége volt, ahol elmesélte, olyan hajat növeszt, amilyet Brad Pitt viselt a Szenvedélyek viharában című filmben.

Az ötlet nem rossz, hiszen Brad egyik ikonikus filmszerepe volt az 1994-es romantikus filmben Tristan megformálása, amiben nők milliói imádták pont a csodás szőke, hosszú hajáért.

Justinnak is ez a terve: vállig érő haj, hogy akár copfot is viselhessen, némi melír - és kész is a Tristan-frizura.

Már csak az a kérdés, mit szól majd az új külsőhöz Justin neje, Hailey Bieber? A zenész ugyanis elárulta, modell kedvese kifejezetten utálta, amikor bajuszt növesztett... De hátha egy fiatal Brad Pitt-frizura jobb belátásra bírja...

