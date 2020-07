3 csillagjegy, akikre különösen nagy hatással lesz a júliusi telihold

A telihold mindig nagy változásokat hoz az életünkbe, szinte nincs olyan ember, aki ne érzékelné a hatását, maximum nem annak tudja be. Az asztrológusok szerint a most hétvégi telihold ismét megkavarja az állóvizet, váratlan érzések keríthetnek a hatalmukba minket, és olyan információk birtokába juthatunk, amik alapvetően átrajzolják a terveinket. Azt már tudjuk, hogy a csillagjegyünk mennyi mindenre hatással van, többek között a szerelmi életünkre is! Hogy mikor találjuk a szerelmet, hogy mennyire vagyunk féltékeny típusok, hogyan viselkedünk az első randevú után, vagy épp azt, hogy kiben találhatjuk meg a másik felünket, mind-mind befolyásolja:

A telihold általánosságban véve egy kissé feszültebb, hangulatingadozóbb állapotot idézhet elő, de a nyugtalan alvás, a függőségek felszínre törése is erősen jellemző ilyenkor. Az alábbi három csillagjegy esetében pedig a júliusi telihold ennél is nagyobb változásokat ígér!

Kos

A Kosok számára ez a telihold szinte egyet jelent az elengedéssel: itt az idő, hogy mindennek búcsút ints, ami már nem szolgál téged! Szánj rá egy kis időt, hogy átgondolhasd, az elmúlt hat hónapban azon az úton haladtál-e, amin szerettél volna, vagy csupán sodródtál a mindennapokkal? A csillagok és a Hold állása most segít abban, hogy a lehető legkönnyebben hozz meg egy ilyen jellegű döntést. A „lomtalanítás” pedig fizikai és lelki síkon is egyszerre hat, dobj ki minden olyan kacatot az életedből, amire már nincs szükséged, és ezzel egy időben teremts helyet az új dolgoknak. Néha vissza kell kissé bontani a falakat ahhoz, hogy valami sokkal jobbnak legyen helye az életünkben.

Ikrek

A jegy szülöttei általában nagyon könnyen fókuszálnak az élet szépségeire, imádnak társaságában lenni és élvezni a mindennapokat. Azonban készülj: a hétvégi égi jelenségek most kissé maguk alá gyűrhetnek érzelmileg, és olyan kérdések merülhetnek fel benned, amikre jó ideje nem érezted úgy, hogy választ kell kapj. Az önértékelésed megrendülhet a nagy érzelmi felfordulásban, azonban fontos tudni, hogy ilyenkor tudsz csak igazán mélyre merülni a gondolataidban, hogy letisztázd, mire is vágysz igazán. Mivel hajlamos vagy a múltban élni, ez tökéletes alkalom arra is, hogy becsukd azokat a bizonyos ajtókat, amiket előszeretettel nyitogatsz, ha éppen úgy tartja kedved – aztán később persze alaposan meg is bánod. Úgy érezheted, hogy ez a telihold atomjaidra szed szét, de ne bánd, hiszen ahhoz, hogy valami sokkal jobb történhessen veled, szükséged van egy nagy tisztításra.

Vízöntő

A Vízöntők, ha úgy érzik, hogy szorul a nyakuk körül a húrok, azonnal bezárkóznak a saját kis világukba és próbálnak tudomást sem venni a külvilágról. Ebbe aztán igen könnyen bele is tudnak kényelmesedni, míg nem egy végtelen negatív spirálban találják magukat, amiből aztán már csak hosszas melóval lehet kijönni. Ahhoz, hogy érzelmileg ne vágjon padlóra ez az égi jelenség, sokkal jobban jársz, hogyha a barátaid társaságában keresel élményeket, és minél több időt töltötök együtt a szabadban. Érzelmileg egy kissé nehezebbnek érezheted ezt az időszakot, amikor tényleg jól esne egy doboz fagyival a kanapén gubbasztani, de amire most igazán szükséged van, az egy kiadós beszélgetés a barátokkal, hogy kiönthesd a szíved. Ha hagyod, hogy ez a telihold megnyissa a szívedet, és elfogadod a barátok támogatását, abból hosszútávon nagyon sokat profitálhatsz. Valaki a közeledben ugyanis rá fog mutatni valamire, ami közelebb visz a célodhoz!

