Júniusban sokan még csak kísérletezünk egy-egy nyári trenddel, ám júliusban már szinte biztosak vagyunk abban, hogy mely darabok mentek át a személyes szűrőnkön és melyek azok, amiket inkább, ha fájó szívvel is, de kihúzunk az ötletlistánkról.

Akárhogy is állsz épp a 2024-es nyári trendekkel, mi most azért ismét összegyűjtöttünk 10 olyan tippet, melyben minden adott ahhoz, hogy a júliusban te is kipróbáld vagy esetleg a saját személyiségedre formáld - hiszen néha elég csak egy jó alap ahhoz, hogy megihlessen, a többi pedig már jön magától. Meglehet, hogy a színek és a minták évszakját írjuk, az influencerek kimondottan szerényen élnek ezekkel a lehetőségekkel, és bár azért túlzás lenne azt állítani, hogy nagyítóval kell keresni a mintákban gazdag ötleteket, de tény és való, hogy a letisztultság elég erősen megvetette a lábát a gardróbválasztások között.

Kattints tovább és nézd még, hogy milyen ötleteket rejt a júliusi outfitlistánk!

Az InStyle magazin írása.