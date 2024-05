Egy amerikai tévéműsor bekukkantott a Roberts család múltjába, és kiderült, nem is ezt a vezetéknevet kellene hivatalosan viselniük. A dolog mindjárt három sztárt is érint, hiszen a Micsoda nő! színésznője mellett bátyja, Eric és annak lánya, Emma Roberts is ezt a vezetéknevet viselik.

A Találd meg a gyökereidet! című műsorban Dr. Henry Louis Gates Jr történész elmondta, hogy a műsor csapata az Egyesült Államok déli részén fekvő, Georgia állambeli Roberts család archívumában kutakodott. Kiderült, hogy vannak feljegyzések dédnagyapjáról, John Robertsről, aki 1878-ban született Douglas megyében, Atlantától nyugatra. John nagypapa édesanyja Rhoda Suttle volt, aki 1837-ben született. Ő ment hozzá egy Willis Roberts nevű férfihoz, innen a név eredete.

A csavar azonban most jön, Willis már 10 évvel korábban meghalt, mint ahogy John Roberts született, vagyis csak a névadó apja volt az elhunyt férj, nem a vérszerinti. A születési anyakönyvi kivonatok igyencsak hiányosak voltak a 19. században, így DNS kutatást kellett végezni, hogy kiderüljön, ki lehetett az igazi apa. A személy Henry Mitchell Jr. Bár a férfi házas volt, nem lakott túl messze Suttle mamától, és bizony így történhetett, hogy az özvegynek gyermeke született.

Te Julia Mitchell vagy. Biológiailag nem vagy Roberts. - mondta Dr. Gates a meglepett Robertsnek, akiből kitört a nevetés.

Ez egy nagyon váratlan fordulat! Lefogadom, hogy senki sem tudta nálunk. - tette hozzá a világsztár.

Itt megnézheted a színésznő őszinte reakcióját:

Íme legjobb filmjei:

Galéria / 10 kép A nézők döntöttek: Minden idők 10 legjobb filmje Julia Roberts főszereplésével Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria