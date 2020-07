A 80-as évek óta Julia Roberts erre az egyetlen divatszabályra esküszik

Sokan amint felüti a fejét egy új trend, azonnal rohannak, hogy lecsapjanak rá, ám akadnak olyanok is, akik a járt utat sosem hagynák el a járatlanért. Minden bizonnyal ebbe a csoportba tartozik is, aki már régi motoros a szakmában, így pontosan tudja, hogy mi az, ami jól áll neki a vörös szőnyegen, és mi az, ami nem. Egy divatszabályt például már a 80-as évek óta követ, és ha figyelmesen követed a nyilvános megjelenéseit, talán már ki is szúrhattad, mi a színésznő trükkje.

Julia Robert a fekete-fehér kombinációra esküszik!

Ez egy egyszerű és időtlen párosítás, és persze számos más híresség is előszeretettel alkalmazza, ám senki sem olyan elhivatott követője ennek a szabálynak, mint . A sztár szinte minden emlékezetes vörös szőnyeges szettje fekete-fehér volt, de a hétköznapokban is ezt a kombót kedveli a legjobban. Hogy a sztár milyen nagy fanatikusa ennek a divatszabálynak, azt most be is mutatjuk - nézd meg galériánkban, hogy az elmúlt 40 év alatt mennyi fekete-fehér szettet sikerült összehoznia!

Galéria / 16 kép Az egyetlen divatszabály, amire Julia Roberts esküszik Megnézem a galériát

