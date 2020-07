A legfrissebb hírek szerint az 1953-as Péter Pán című rajzfilmet is mozivászonra akarják vinni, még pedig a legnagyobb nevekkel. Bár már több filmes produkció is feldolgozta a történetet – Robin Williams és Dustin Hoffman 1991-ben, 2003-ban Jason Isaacs, míg 2015-ben Hugh Jackman játszotta a főszerepet – most azonban a Disney vette a kezei közé a már jól ismert mesét és, ha minden igaz nem akárki bújik majd a gonosz Hook kapitány bőrébe. A szerepet kapta, akinek töretlen karrierjén ez a szakmabeliek szerint, csak még nagyobbat fog dobni.

A színész a Disney Marvel kapitány című filmben is megmutatta magát, így az élőszereplős produkciókban is van némi jártassága. A készülő mozi producerei szerint Law-nál nem is találhattak volna jobb gonoszt, ugyanis számtalanszor bizonyította, hogy ezerarcú színész, aki számára nem létezik lehetetlen.

A forgatókönyvet David Lowery és Toby Halbrooks írja, akiknek a nevéhez olyan filmek köthetőek mint az Elliot, a sárkány vagy éppen az Egy szellem történet című alkotások. A Disney egyébként nem szeretne leállni a klasszikus mesék élőszereplős filmek újraforgatásával, hiszen az elmúlt évben több mint egy milliárd dollárért – azaz 315 milliárd forinttért – vásároltak mozijegyet az emberek, hogy láthassák az Oroszlány királyt vagy éppen az Aladdint.

