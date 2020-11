Jude Law alaposan lelakta magát

A 47 éves csillagot, -t a napokban többször is lencsevégre kapták a paparazzik, és meg kell állapítanunk, hogy a nők kedvencén bizony meglátszanak az elmúlt hónapok. A koronavírus az álomgyárat sem kímélte meg, sorra mondták le a forgatásokat, a legtöbb vörös szőnyeges esemény is elmaradt, meg úgy egyébként ahogy az élet más területein, itt is megállt az élet.

A karanténidőszakot a sztárok közül ki így, ki úgy viselte, volt, ahol véget ért a szerelem, máshol pedig olyan pozitívan hatott a bezártság a párokra, hogy most sorra jelentik be a sztárcsajok a várandósságukat. Apai örömökből egyébként -nak is kijutott, a sztár nemrég erősítette meg, hogy megszületett hatodik gyermeke Phillipa Coantól. Talán az újszülött és a bezártság kombója idézte elő, hogy a sztár most úgy néz ki, mint aki épp egy lakatlan szigetről tér hazafelé?

Megállapíthatjuk, hogy Jude nem szeret borotválkozni mostanában, illetve a hasa is mintha nagyobb lenne, mint megszoktuk, de ezt talán már ő is észrevette, ugyanis néhány nappal később már futás közben csípték el a lesifotósok.

Hajrá, Jude, kapd össze magad! Bár mi mindenhogy imádunk...

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 17 kép Aputestű sztárok, akikért bolondulnak a nők Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria