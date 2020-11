Idén télen ez lesz a legnagyobb divat! – Hogyan viseld a tyúklábmintát?

Na hagyd ki a JOY-napokat november 12-15. között, hiszen rengeteg kedvezményre jogosító kupon vár rád, amikkel könnyedén feltöltheted ruhatáradat vagy a fogyatkozó készleteid. A részletekért látogass el weboldalunkra!

A szezon egyik alapmintája egy divatimádó gardróbjából sem hiányozhat, hiszen ez a klasszikus a későbbiekben is jól hasznosítható lesz. Nem véletlenül igézte meg az őszi-téli kollekció alkotásakor is a tervezőket – rengeteg csodás darabot találunk most ebben a mintában. A minőségi anyagok nem csak a megszokott fekete-fehér tyúklábmintában lelhetők fel, hanem már a színesebb változatok is méltó helyet kaptak az új kollekciókban. Nézzünk is pár inspirációt a divatházaktól, ki, hogyan álmodta meg ezt a mintát!

És hogy biztosan ne bánd meg, ha beruháznál egy ilyen darabra, a Nina Ricci szerint jövőre is kötelező lesz a tyúklábminta!

Megjött a kedved a trendhez? Nézd meg galériánkban milyen szuper darabokat szerezhetsz be a JOY-napok alatt november 12-15. között!

