Nyaralás helyett, idézd meg a vakációt trópusi mintás darabokban!

A füstbe ment nyári tervek helyettesítését semmi nem tudja megoldani, de kedélyjavítóként segítségül hívhatjuk akár ruhatárunkat is. Ezek a trópusokat idéző darabok gondolatban elrepíthetek minket a távoli úti célokra még akkor is, ha idén csak gyönyörű hazánkat barangoljuk be. Mintha csak megérezték volna a tervezők, hogy igencsak nagy szükségünk lesz erre a trendre. Rengeteg márkánál feltűntek ezekben a mintákban pompázó harsány szettek. Nézzünk is inspirációként párat, hogyan lesz érdemes viselni őket 2020 nyarán!

forrás: Getty Images Versace

forrás: Getty Images Valentino

forrás: Getty Images Dries Van Noten

forrás: Getty Images Dolce&Gabbana

forrás: Getty Images Fendi

forrás: Getty Images Ports 1961

Nézd meg galériánkban milyen szuper darabokat tudsz beszerezni ebben a trendben kedvezményesen a JOY-napok alatt júniús 22-28. között!

