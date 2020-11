Mi sem maradtunk ki a jóból - Ezeket szereztük be a JOY-Napokon

Számunkra nagyon fontos, hogy a nagy hajtás közepette legyen egy kis időnk magunkra és a szeretteinkre is. Azonban erre nem mindig van lehetőség, főleg az ünnepek közeledtével. A rengeteg hétköznapi teendő mellett megpróbálunk időt szakítani a sütés-főzésre, az ajándékvásárlásra és a csomagolásra, meg persze a családdal együtt töltött hasznos időre is. Ha szeretnél te is nyerni egy kis egérutat, akkor használd ki a JOY-Napok adta lehetőségeket és kezd el idén hamarabb az ajándékbeszerzést és persze a spórolást! Duplán kedvező lehetőség, hiszen így nemcsak pénztárcánknak tehetünk jót, de rengeteg energiát is spórolhatunk. Így tettek munkatársaink is, akik elmesélik, miért éppen most kezdtek be a vásárlásba és milyen kincseket szereztek be a JOY-Napokon.

Ha te is kedvet kaptál a vásárláshoz, de még nem szerezted be a JOY magazint, akkor online is könnyedén hozzájuthatsz az aktuális lapszámhoz, és a benne található kuponokhoz.

Tudom, időzíteni tudni kell...nos, úgy alakult az élet, hogy a pandémia kellős közepén költözünk be nemsokára az új otthonunkba. Ami viszont jó hír, hogy a JOY-Napok alatt most rengeteget tudtam spórolni: a Praktikerben a festékeket, a Bonamiból és a Belliani-ból a kanapét, étkezőasztalt és székeket, a Xiaomishop-ból a robotporszívót, az Extreme Digitalból pedig az új mosógépünket szereztem be szuper áron. Na jó, ha pedig már annyira benne voltam a vásárlásban, a Rossmann online shopjában is körülnéztem, és a hónapokra elegendő adag mosogató tabletta, tisztítószer, fogkrém mellett megleptem magam egy új korrektorral is - mert hát mégsem szeretnék fáradtnak tűnni a webkamerás meetingeken. A Deichmann -1. napján pedig az új téli bokacsizmámat szereztem be. Már egy kicsit a karácsonyra is előkészültem, és a magyar tervezők kedvezményes kuponjai közül választva szemezgettem ajándékokat, illetve És a legjobb? Mindezt az otthonom biztonságából és kényelmében zavartam le, online - osztotta meg főszerkesztőnk, Petra.

Azonban vannak, akik már egy lépéssel a többiek előtt járnak és a nagy karácsonyi hangulat hevében már be is szereztek néhány apróságot a karácsonyfa alá.

Bár az idei karácsony egészen más lesz, mint a korábbi években, én gyerekkorom óta imádom az ünnepeket megelőző időszakot. A készülődést, a sütögetést, az ajándékok beszerzését, na és a csomagolást – hogy egy klasszikust idézzek „Masnizásra mindig van idő”. Mivel kevesebb, mint 6 hét múlva karácsony, így számomra egyáltalán nem korai az ajándékokról gondoskodni, főleg, hogy a JOY-napok alatt jóval kedvezményesebben szerezhettem be a szeretteimnek szánt meglepetéseket. Egy ilyen év után szerintem szükség is van az extra kényeztetésre, így magamat is megleptem egy-két aprósággal - mondta főszerkesztő-helyettesünk, Dalma.

A többiekhez hasonlóan a szerkesztőnk, Zsófi sem marad le a kihagyhatatlan ajánlatokról.

Bár a 2020-as év eddig nem volt a legjobb, viszont a karácsonyt nem adom! Régóta hagyomány, hogy az ajándékokat a JOY-napok alatt szerzem be, így decemberben kimaradok az őrületből – a választék most még hatalmas, és a kiadásaimat is minimalizálhatom. Ez most sem lesz másként! A változás viszont annyi, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel most inkább a webshopok kínálatából válogatok, ám szerencsére rengeteg szuper online is beváltható kupon van, szóval nem maradok le semmiről - mesélte el szerkesztőnk, Zsófi.

Stylistunk, Dóra praktikussági szempontokat is figyelembe vesz a vásárlása során.

Sajnos a mostani helyzet miatt, mint a legtöbb ismerősömnek, nekem is meg kellett szorítanom a nadrágszíjat. De persze az élet nem áll meg. Ezért sem fogom kihagyni a JOY-napokat, mert végre lehetőségem van olcsóbban beszerezni a háztartás fenntartásához és a mindennapokhoz elengedhetetlen dolgokat. Na meg a kihagyhatatlan hajfestékeimet is - osztotta meg velünk stylistunk, Dóra.

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Ha esetleg magadat is meglepnéd egy jó könyvvel, akkor van pár tippünk:

