Sokan szeretik az egyberuhákat és az overallokat, hiszen nem kell azzal bíbelődni, melyik szoknyánk, nadrágunk illik a felsőnkhöz. De ez nem azt jelenti automatikusan, hogy egy overall cipővel és táskával már kész és kellőképp izgalmas szettnek számít. Persze ez sem igaz teljesen, hiszen egy feltűnő, darab megállja a helyét magában is. Ennek ellenére mi mégis arra buzdítunk, hogy vidd bele személyiségedet és less el pár rafinált stílustrükköt a street style mestereitől!

forrás: Getty Images A rövid fazon inggel való kombinálása játékosan elegáns hatást kelt.

forrás: Getty Images Az állatmintás darabok itt se maradhatnak ki a sorból.

forrás: Getty Images A különleges bőr kivillanásokkal visszafogottan szexi végeredményt kaphatsz .

forrás: Getty Images Ha derekadat szeretnéd kiemelni, öv helyett használhatsz kendőt is!

forrás: Getty Images De a kendőt kötheted a nyakadba is és választasz egy övtáskát deréktájra.

forrás: Getty Images Egy sportosabb fazonhoz kiválóan passzolnak a flatform lépők.

Galériánkban nézd meg milyen overallok közül tudsz választani a JOY-napokon június 22-28. között!

