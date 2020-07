Gluténmentes csokis-narancsos muffin, ami akár diétába is beilleszthető

Gyakorlatilag tinédzserkorom óta gondosan ügyelek arra, hogy mit eszem. Persze a számtalan diétát, számos „ma még a hűtőt is megeszem”-időszak szakította meg, így hidd el, tudom, mit beszélek, ha azt mondom ez a muffin nem csupán finom, de még alakbarát is. Alapvetően egy gluténmentes muffin, amit rumos-narancsos ízekkel szoktam megspékelni (ünnepi időszakban egy kis extra diót, vagy pisztáciát is szokott kapni), és nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az egész csoda hozzáadott cukortól és tejtermékektől is mentes. Emellett egyáltalán nem időigényes, sőt, különösebb konyhai tapasztalat sem kell hozzá, egyenesen elronthatatlan. Plusz jó hír, hogy a JOY-napok alkalmával, június 22–28. között a recept alapját képző Szafi Reform lisztkeverék még kedvezményesen is szerezhető be.

forrás: JOY magazin

Hozzávalók:

140 g Szafi Reform csokoládé ízű muffin lisztkeverék édesítőszerrel

4 M-es tojás

80 g víz

40 g eritrit

1 narancs reszelt héja és kifacsart leve

1 tábla hozzáadott cukortól mentes paleo étcsoki

2 kk. rumaroma

A tojásokat keverd ki a vízzel, majd mehet hozzá a reszelt narancshéj, a rumaroma, és a narancslé. A lisztkeveréket és az édesítőszert szintén keverd össze, majd mehetnek a folyékony alapanyagok mellé, és kézi habverővel elegyítsd őket. A csokoládét törd apróbb darabokra és a tábla 3/4-t keverd a tésztához. Ezután kanalazd őket a papírral kibélelt muffinsütőbe (nekem a fagyis kanállal való adagolás jött be legjobban), majd mindegyik tetejébe nyomj egy-egy darabka kis csokit még. Ha kész, mehet a sütőbe: (előmelegített) 180 fokon, 20 perc alatt készre sülnek.

forrás: Photo by Oriol Portell on Unsplash

Ha elkészítetted ezt a finomságot, mindenképp küld el nekünk a kész muffin fotóját!

Galéria / 7 kép Sztárok kedvenc ételei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria