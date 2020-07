Megkötős szandálokban húzzuk magunkra a nyári hangulatot

Csak úgy telik az idő és mindjárt a JOY-napok utolsó hajrájába érünk! De még nincs minden veszve, hogy ne maradj le semmi jóról, most érdemes lépned! Látogass el weboldalunkra, ahol még több információt találsz.

Ahogy azt már jól megszokhattuk, a mindennapokban velünk szembejövő ruhák és kiegészítők története egészen a kifutókig vezethető vissza. Minden fast fashion márka a high fashion márkákat kopizza – vagy csak simán újragondolja az általuk bemutatott trendeket. Ez a legnyáriasabb szandáltrendnél sincs másképp, amik a megkötős darabok lennének. Nézzünk is példát rá, honnan lehet majd ihletet nyerni:

De természetesen a kifutón kívül is van ám élet, ezért a street style szettekből is érdemes inspirációt gyűjteni! Köthetjük magasra a pántokat, de többször a bokánkra csavarva is jól mutathatnak. Hogy mivel érdemes még felhúzni? Mutatunk rá pár példát!

Nézd meg galériánkban a JOY-napokon résztvevő márkák kínálatát!

