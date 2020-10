Byebye, fertőzések: 5 háztartási cikk, amit mindenképp használj, hogy elkerüld az őszi betegségeket

Vannak, akik takarítással vezetik le rendszeresen a stresszt. Nos, nem véletlen, hiszen tényleg remek energia felhasználó és egészen kikapcsoló program, de ráadásul a feszkót azáltal is leveszi a válladról, hogy tudod, mennyi baktériumot tűntettél el.

Most, hogy ősszel mindenki hajlamosabb a megbetegedésekre, fontos, hogy a kissé legyengült immunrendszer erősítése mellett tisztasággal is védekezz a nyavalyák ellen. Ráadásul a koronavírus tovább terjedésének megelőzésére fontos, hogy rendszeresen mosd a kezed, de mire is mész a kézmosással, ha maga az otthonod nem elég tiszta?

Takaríts, amennyiszer csak tudsz, és ne feledd, hogy november 12. és 15. között ismét jön a JOY-napok, ahol rengeteg kedvezményes kupon vár rád, így jóval olcsóbban szerezheted be a szükséges kellékeket is!

