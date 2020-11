Fehér blúz egy kis extrával? Igen! Jöhetnek a különleges gallérok!

Közeledik a november 12., amikor is kezdetét veszi a JOY-napok és vele együtt az őrületes kuponláz! Több mint 300 kupon és vele együtt akát 70% kedvezmény vár ránk, amihez csak a novemberi lapszámunkat kell beszerezni, így mindenhez jutányosan juthatunk hozzá, amire csak szükségünk lehet a szezonban.

Ismerd meg azt a trendet, amit nem érdemes kihagyni a szezonban! A gigantikus méretű gallérok mindenhol ott vannak a mostani divatban, de ezt persze mi nem is bánjuk, hiszen igazán jól mutatnak szettjeinkben. A street style világában pedig kiváltképp imádják, hiszen a legegyszerűbb outfitet is különlegessé varázsolják ezek az instán is csodásan mutató felsők. Hogy megjöjjön a kedved, összeszedtünk pár példát mivel is érdemes felvenni, hiszen igazán sok stílusnál kihasználhatod majd.

Neked melyik jött be a legjobban? Kísérletezd ki otthon a saját szettjeid, úgy hogy akár házhoz is rendelheted a legújabb kedvencedet, mondjuk az answear.hu oldalról! Ráadásul 2020. november 12-15. között JOY-kuponnal 25% kedvezményt kapsz az általuk megjelölt termékekre. A kuponért kattints IDE!

De hasonlóra lecsaphatsz az About you-nál is, ahol 2020. november 12-től 15-ig JOY-kuponoddal 15%-os kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt márkák termékei között. A kuponért kattints IDE!

Persze ezen a trenden kívül is van ám élet, ha pedig egy szép ingre vagy blúzra vágysz, amit akár az ünnepekkor is bevethetsz szemezgess galériánkban, hogy megtudd, mit szerezhtesz be a joy-napok alatt kedvezményesen!

