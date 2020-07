Hogy mikor is érdemes lecsapni a kiszemelt nyári szerelemdarabokra? Hát nem máskor, mint június 22. és 28. között, hiszen a JOY-napokon jutányosabban beszerezhetsz mindent, amire szükséged lehet! További részletekért látogass el weboldalunkra!

Kedvenc kiemelő filctollaink árnyalatai felsorakoztak tavaly ősszel a tavaszi-nyári divatot bemutató kifutókon. Már az előző évben is jelen volt ez a trend, de idén még nagyobb hangsúlyt kap. Aki idáig csak a sportöltözékekben látta gardórbjában a neon színeket (vagy még ott se), az most biztos, hogy nem tudja elkerülni, hogy ne szeressen bele ezekbe a rikító színekbe. Nézzük is meg, milyen márkák tették bele nyári repertoárjukba!

forrás: Getty Images Kwaidan Editions

forrás: Getty Images Marni

forrás: Getty Images Jacquemus

forrás: Getty Images Valentino

forrás: Getty Images pushBUTTON

forrás: Getty Images Courreges

A ruhák mellett a kiegészítőkben is tarolnak a neon árnyalatok. Cipőben már-már kötelező, de jöhet a táskán, napszemüvegen át az ékszerekig bármi. Keverhetjük harsány és visszafogott színekkel is, ahogy az alábbi street style példákon is láthatjuk. Te mit vállalnál be?

forrás: Getty Images

forrás: Getty Images

