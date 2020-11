6 kötött ruhadarab, amiből muszáj betáraznod a következő hónapokra

Ezért november 12. és 15. között a JOY-napok alkalmával érdemes lesz beszerezned néhány igazán trendi szettet, méghozzá óriási - akár 70%-os - kedvezménnyel.

forrás: joy

Valljuk be: az előttünk álló hónapokat már most nehezen viseljük, ugyanakkor egy kis vásárlás minden nőt képes kihúzni a szürke idő miatti letargiából. A egy-két új ruha pedig igazi megváltást tud hozni az életünkbe, hogy még a hűvös napokon se fázzunk meg. Minden igényes és divatot követő nő gardróbjában van néhány horgolt és kötött darab. Ha te is közéjük tartozol, akkor van egy jó hírünk: idén minden menő, ami kötött! Ám a sapka és a pulóver mellett más ruhadarabokat és kiegészítőket is kötelező beszerezni, amelyek nemcsak kényelmesek és praktikusak, hanem sikkesek is.

Szerezd be a novemberi lapszámunkat, vagy töltsd le a kedvezményes kuponokat a telefonodra a ShoppieGo applikáción keresztül, de addig is IDE kattintva lapozgasd végig a kuponfelhozatalt.

Ha nincs ötleted, milyen csodás kötött darabokat vásárolj a JOY-napokon, akkor adunk néhány nagyszerű tippet!

Galéria / 6 kép JOY-napok: 6 kötött darab, amiből muszáj betáraznod a következő hónapokra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria