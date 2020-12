Ajándékozz környezettudatos meglepetéseket karácsonyra!

Mi már nagyon várjuk a karácsonyt és hogy téged is segítsünk a készülődésben, szuper kuponokkal szeretnénk megajándékozni, amivel akár 60%-os kedvezménnyel is beszerezhetsz mindent a tökéletes ünnephez a JOY-napok Xmas Special alatt, december 3-6. között. Online is letölthető kuponjaink között sok olyan márkát találsz, amivel hazai tervezőket, alkotókat, cégeket is támogathatsz és rengeteget online is beválthatsz, ezzel szeretnénk biztosítani számodra az érintésmentes vásárlást! Ne hagyd ki ezt a vissza nem térő lehetőséget, együtt szebbé varázsoljuk ennek a furcsa évnek a végét!

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Az ajándékozás örömét idén se hagyhatjuk ki és ebből nem maradhatnak ki az igazán környezettudatos vagy vegán életstílust követő ismerőseink se. Gondoljunk rájuk azzal, hogy odafigyelünk életmódjukra és ezzel azonosulni tudó apróságokkal lepjük meg őket. Persze most nem azt az időt éljük, hogy minden kacatot összevásároljunk, sőt inkább törekedjünk arra, hogy jól kihasználható, praktikus ajándékokat szerezzünk be, amiket szeretteink is jól ki tudnak majd használni vagy egyszerűen csak szebbé és egyszerűbbe teszik a hétköznapjaikat. Összeszedtünk egy szép csokor ötletet olyan termékekből, amihez most jutányos áron juthatsz hozzá!

Nézd meg galériánkban milyen környezettudatos termékek közül válogathatsz kedvezményesen a JOY-napok Xmas Special jóvoltából!

