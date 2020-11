Könyvajánló: karácsonyi, romantikus és fordulatos regények az otthonülős estékre

Már nem kell sokat várnunk, és ismét itt vannak a JOY-Napok! Több, mint 300 (digitálisan is letölthető) kupon vár rád november 12-15. között, akár 70%-os kedvezménnyel, úgyhogy most érdemes beújítani néhány ruhát, dekortárgyat, és persze beauty terméket. Cikkeinkben már adtunk néhány szuper tippet, többek között arra, hogyan öltözködhetsz úgy, mint az Emily in Paris főszereplője (naná, hogy kedvezményesen), mi az a kabát, ami nem hiányozhat idén a szekrényedből, és közben még azt is megtudhattad, milyen termékekkel tarthatod üdén az arcbőrödet a téli időszakban.

Most pedig a pihenésre és szórakozásra helyezzük a hangsúlyt! Az elkövetkező hetekben valószínűleg te is jóval ritkábban mozdulsz majd ki otthonról, ebből az alkalomból pedig reflektorfénybe kerülnek majd a legjobb könyvek. Ha már kiolvastál otthon mindent, ami rajta volt a bakancslistádon, ideje beszerezni pár újdonságot; szerencsére most akad választék bőven! Télies, karácsonyi történetekből nincs hiány, de persze az izgalmas krimik és drámai regények terén sincs okunk panaszra.

Kattints a galériára, ahol mutatjuk a legszuperebb újdonságokat, amelyeket a kuponok segítségével olcsóbban vásárolhatsz meg!

Galéria / 10 kép 10 szuper könyv, ami olcsóbban lehet tiéd a JOY-Napok alatt Megnézem a galériát

