Egy alapdarab, ami mindenkinek jól áll: az ingruha

Vészesen közlendek a JOY-napok, reméljük felkészültél már a június 22-28-ig tartó shoppingőrületre! Ha nem az se baj, még be tudod hozni a lemaradást, csak írd meg a bevásárlólástát, amiben mi segítünk, hogy mire lesz szükséged egy igazán trendi nyárhoz! További információkért látogass el weboldalunkra!

Mindenkinek érdemes betárazni olyan darabokból, amik kényelmesek és praktikusak is egyben, mert ki tudja mikor kell útnak indulni egy váratlan nyári kalandra. Akkor meg ugyebár nincsen időnk órákig állni a gardróbunk előtt, hogy csinosak is legyünk és még feszélyezve se érezzük magunkat. Az ingruha pont egy ilyen darab, hiszen minden esetre bevethető, csak jól kell stylingolni! Less el te is tuti trükköket a street style felhozatalból!

forrás: Getty Images A feltűnő, színes harisnyanadrágok egy egyszerű ingruhát is könnyedén feldobnak.

forrás: Getty Images A mostani trendekből vett mellényekkel is jó páros, legyen az rövid vagy hosszabb fazonú.

forrás: Getty Images Akár nadrághoz is felhúzhatunk egy földig érő darabot.

forrás: Getty Images Hosszanti csíkozással optikailag nyújthatunk magunkon.

forrás: Getty Images A monokróm összeállítások is tarolhatnak, főleg rétegezéssel.

forrás: Getty Images A dívákhoz természetesen a földig érő extra bő darabok dukálnak.

A június 22-28. között kedvezményesen megszerezhető ingruhák hadát érdemes végigkattintani a galériánkban!

