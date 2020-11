Már csak pár nap van a JOY-napokból! Ne maradj le a szuper ajánlatokról, amikkel kedvezményesen vásárolhatsz be kedvenc márkáidnál. Szerezd meg kuponjainkat a novemberi lapszámunkból, a részletekért pedig látogass el weboldalunkra!

Fehér blúz egy kis extrával? Igen! Jöhetnek a különleges gallérok! Divat Nem érdekel Elolvasom

Sok néven ismerhetjük, lehet barett, francia- vagy svájcisapka, beret és még sorolhatnánk. Egy a lényeg, bárhogy is hívjuk, ez a fejfedő kötelező kiegészítő kell hogy legyen a gardróbunkban, főleg ha a divatimádók táborát erősítjük. Ahogy a neve is sokféle, hordási módja is az, hiszen arc és fejformától függően mindenkinek másmilyen felhelyezéssel áll a legjobban. Lehet hordani oldalasan, fejtetőre helyezve, teljesen homlokig behúzva vagy inkább hátra tolva. Rengeteg lehetőségünk van, hogy a legjobbat hozzuk ki ezekből a darabokból. Stílus szerint is összeválogathatjuk, hiszen a gyapjú, a lakk és a kötött darabok is nagyot mennek idén télen. Ha egyszer beleszeretsz, biztosan nem fogsz lemondani erről a trendről. Mi pedig azért vagyunk, hogy meghozzuk a kedved hozzá, ezért mutatunk is pár képet, ahol sztárok és külföldi divatinfluenszerek fejlesztették tökélyre ennek a sapkának a hordását.

Idén télen ez lesz a legnagyobb divat! – Hogyan viseld a tyúklábmintát? Divat Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg galériánkban, hogy a JOY-napok alatt milyen barettekre tudsz lecsapni!

Galéria / 8 kép JOY-napok: Kötelező trend a fejfedők között a barett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!