Egy örök klasszikus: Hozd ki a legtöbbet a farmerszoknyádból idén ősszel

A '90-es évek kedvelt darabjai a kétezres évek elején is hódítottak, és mivel mostanság éppen ezek az évtizedek kerültek ismét reflektorfénybe, ezért nem is kérdés, hogy a farmerszoknyák is kaptak egy újabb esélyt a sikerre.

A farmer anyag működőképes sokszínűsége egy percig sem kérdés, bármivel képes megtalálni a közös hangot, így nem csak egy pólóval felvéve ütős az összhatás, hanem egy inggel, blúzzal, sőt még egy pulóverrel kombinálva is tuti a siker!

Az éppen aktuális trendektől eltekintve persze egy mini darab is éppen annyira kiváló választás lehet, hiszen a hangsúly itt is azon van, hogy száz százalékig jól érezd magad abban, amit viselsz és hogy egy olyan darabot válassz, amit gondolkodás nélkül tudsz variálni az eddig beszerzett kedvenc, őszi kincseiddel!

Kattints tovább galériánkra és mutatunk pár őszi ötletet, amik a gyakorlatban is nagyon jól működnek - ha pedig kedvet kaptál, nézz körül a JOY-Napok Digital Special kuponkínálatában, és szerezd be az új farmerszoknyád kedvezményes áron!

